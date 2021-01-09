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На Байкале сгорел гостевой дом

На Байкале сгорел гостевой дом
Происшествия,  Фото:скриншот
Пожар произошёл накануне 

8 января в селе Новый Энхалук Кабанского района произошёл пожар в гостевом доме.

- Ввиду значительного удаления места пожара от ближайшей пожарной части - 42 км - первым на ликвидацию возгорания прибыл добровольный пожарный ДПК МО СП «Сухая». К этому моменту двухэтажный дом горел полностью, существовала угроза перехода огня на соседние дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Вместе с прибывшими пожарными 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии открытое горение было ликвидировано приблизительно за 1 час.

В результате пожара сгорел гостевой дом на площади 60 кв. м., распространение огня на соседний дом не было допущено.

Причина пожара устанавливается.

пожар
 
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