На Байкале сгорел гостевой дом

Пожар произошёл накануне
8 января в селе Новый Энхалук Кабанского района произошёл пожар в гостевом доме.
- Ввиду значительного удаления места пожара от ближайшей пожарной части - 42 км - первым на ликвидацию возгорания прибыл добровольный пожарный ДПК МО СП «Сухая». К этому моменту двухэтажный дом горел полностью, существовала угроза перехода огня на соседние дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вместе с прибывшими пожарными 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии открытое горение было ликвидировано приблизительно за 1 час.
В результате пожара сгорел гостевой дом на площади 60 кв. м., распространение огня на соседний дом не было допущено.
Причина пожара устанавливается.
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