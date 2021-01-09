На Байкале сгорел гостевой дом



8 января в селе Новый Энхалук Кабанского района произошёл пожар в гостевом доме.



- Ввиду значительного удаления места пожара от ближайшей пожарной части - 42 км - первым на ликвидацию возгорания прибыл добровольный пожарный ДПК МО СП «Сухая». К этому моменту двухэтажный дом горел полностью, существовала угроза перехода огня на соседние дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Вместе с прибывшими пожарными 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии открытое горение было ликвидировано приблизительно за 1 час.



В результате пожара сгорел гостевой дом на площади 60 кв. м., распространение огня на соседний дом не было допущено.



Причина пожара устанавливается.



