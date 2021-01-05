В Бурятии на пепелище нашли труп

Вечером 4 января в посёлке Новокижингинск Кижингинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных 11-го Хоринского отряда Государственной противопожарной службы дом и веранда горели полностью. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 20 минут.
В результате пожара дом и пристроенная веранда уничтожены полностью.
В ходе разбора места пожара на крыльце дома под обрушившимися конструкциями крыши веранды обнаружено тело 68-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 января селе Сосново-Озёрское на пожаре погиб 50-летний мужчина.
Всего с начала 2021 года произошло 36 пожаров (в этот же период в 2020 году было зарегистрировано 46 возгораний), при которых погибли 3 человека (в 2020 г. – 5), были травмированы – 4 (в 2020 г. – 2).
Из-за участившихся пожаров, повлёкших гибель людей, подразделениями Государственной противопожарной службы республики усилена проводимая пожарно-профилактическая работа. С 1 января личным составом было пройдено 827 домов, посещено 44 места проживания социально-незащищённых и неблагополучных семей. Правилам пожарной безопасности обучено около тысячи человек.