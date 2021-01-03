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На пожаре в Бурятии погиб один человек и едва не умер второй

На пожаре в Бурятии погиб один человек и едва не умер второй
Происшествия,  Фото:Республиканское агентство ГО и ЧС
Горящую квартиру заметил пожарный

Утром 3 января в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. Горящий дом случайно увидел водитель пожарного автомобиля 16-го Еравнинского отряда Государственной пожарной службы республики Юрий Скосырский, который в свободное от работы время занимался домашними делами.

Он тут же на личном автомобиле направился к месту происшествия, попутно сообщив о произошедшем в пожарную охрану. До прибытия коллег он проверил есть ли люди в запертой изнутри квартире. Юрий смог достучаться и разбудить спящую 55-летнюю женщину, которая могла задохнуться в дыму.

- На момент прибытия огнеборцев одна из квартир горела изнутри, пламя распространялось на кровлю, существовала угроза перехода огня на соседнюю квартиру. Тушение осложнял сильный ветер. Совместными усилиями огнеборцев 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольных пожарных ДПК МО СП «Сосново-Озерское» распространение огня было остановлено. На полную ликвидацию пожара потребовалось свыше 2 часов. В результате пожара выгорела одна из квартир, частично повреждены кровля и веранда, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

В ходе разбора места пожара на полу в спальне возле кровати обнаружено тело 50-летнего человека. Причиной пожара предположительно послужило короткое замыкание электрооборудования.



Как сообщал «Байкал-Daily», 1 января трагический пожар случился в Кяхтинском районе. Огонь унёс жизнь 19-летнего парня. 
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