На пожаре в Бурятии погиб один человек и едва не умер второй

Утром 3 января в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. Горящий дом случайно увидел водитель пожарного автомобиля 16-го Еравнинского отряда Государственной пожарной службы республики Юрий Скосырский, который в свободное от работы время занимался домашними делами.
Он тут же на личном автомобиле направился к месту происшествия, попутно сообщив о произошедшем в пожарную охрану. До прибытия коллег он проверил есть ли люди в запертой изнутри квартире. Юрий смог достучаться и разбудить спящую 55-летнюю женщину, которая могла задохнуться в дыму.
- На момент прибытия огнеборцев одна из квартир горела изнутри, пламя распространялось на кровлю, существовала угроза перехода огня на соседнюю квартиру. Тушение осложнял сильный ветер. Совместными усилиями огнеборцев 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольных пожарных ДПК МО СП «Сосново-Озерское» распространение огня было остановлено. На полную ликвидацию пожара потребовалось свыше 2 часов. В результате пожара выгорела одна из квартир, частично повреждены кровля и веранда, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В ходе разбора места пожара на полу в спальне возле кровати обнаружено тело 50-летнего человека. Причиной пожара предположительно послужило короткое замыкание электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 января трагический пожар случился в Кяхтинском районе. Огонь унёс жизнь 19-летнего парня.