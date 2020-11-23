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В Бурятии на пепелище нашли труп

В Бурятии на пепелище нашли труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Во время пожара рухнула крыша

В ночь с 22 на 23 ноября в селе Джида в Бурятии произошёл пожар в жилом доме.

На момент прибытия пожарных дом был охвачен огнём.

- К тушению возгорания были привлечены пожарные воинской части № 63559-6 и 9-го Селенгинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии. Ввиду позднего обнаружения пожара дом выгорел изнутри на площади 42 кв.м., произошло обрушение кровли, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В ходе разбора пожара было обнаружено тело погибшего 43-летнего мужчины.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 1 ноября в посёлке Селенгинск в сгоревшем вагончике, расположенном рядом со свалкой, погиб мужчина.


пожар
 
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