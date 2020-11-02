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Житель Бурятии погиб возле свалки

Житель Бурятии погиб возле свалки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Очевидец сообщил о трагедии только через несколько часов

В ночь на 1 ноября в селе Селенгинск Кабанского района произошёл пожар в вагончике, расположенном рядом со свалкой.

В вагончике находились два человека. Один из них погиб.

Второму мужчине удалось выбраться из вагончика. Однако о произошедшем он сообщил в отдел полиции только утром.

- Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Металлическую печь в вагончике топилась длинными для неё досками, дверца печи не закрывалась, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 31 октября в селе Боргой Джидинского района соседи вытащили из горящего дома тело женщины.

В ночь с 31 октября на 1 ноября на пожаре в селе Бичура нашли фрагменты костей.


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