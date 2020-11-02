Очевидец сообщил о трагедии только через несколько часов
В ночь на 1 ноября в селе Селенгинск Кабанского района произошёл пожар в вагончике, расположенном рядом со свалкой.
В вагончике находились два человека. Один из них погиб.
Второму мужчине удалось выбраться из вагончика. Однако о произошедшем он сообщил в отдел полиции только утром.
- Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Металлическую печь в вагончике топилась длинными для неё досками, дверца печи не закрывалась, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 31 октября в селе Боргой Джидинского района соседи вытащили из горящего дома тело женщины.
В ночь с 31 октября на 1 ноября на пожаре в селе Бичура нашли фрагменты костей.
Житель Бурятии погиб возле свалки
Происшествия, Фото:
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