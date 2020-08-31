В Бурятии «чёрный» лесоруб пилил деревья на глазах у лесников

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Он успел заготовить три кубометра древесины



В Заиграевском районе Бурятии при ночном патрулировании лесники увидели подозрительный автомобиль, гружённый древесиной. Лесничие оставили свой автомобиль и незаметно подошли к месту нарушения, где увидели мужчину, который заготавливал древесину.



Выяснилось, что мужчина успел заготовить около 3 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 42 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «Mitsubishi Canter» и бензопила были изъяты.



- Нарушителем оказался житель посёлка Онохой. В отношении него составлен протокол по статье 260 УК РФ. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

