Он успел заготовить три кубометра древесины
В Заиграевском районе Бурятии при ночном патрулировании лесники увидели подозрительный автомобиль, гружённый древесиной. Лесничие оставили свой автомобиль и незаметно подошли к месту нарушения, где увидели мужчину, который заготавливал древесину.
Выяснилось, что мужчина успел заготовить около 3 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 42 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «Mitsubishi Canter» и бензопила были изъяты.
- Нарушителем оказался житель посёлка Онохой. В отношении него составлен протокол по статье 260 УК РФ. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии «чёрный» лесоруб пилил деревья на глазах у лесников
Происшествия, Фото:
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