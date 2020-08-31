 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 августа

30 августа

Популярное

В Бурятии «чёрный» лесоруб пилил деревья на глазах у лесников

В Бурятии «чёрный» лесоруб пилил деревья на глазах у лесников
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Он успел заготовить три кубометра древесины

В Заиграевском районе Бурятии при ночном патрулировании лесники увидели подозрительный автомобиль, гружённый древесиной. Лесничие оставили свой автомобиль и незаметно подошли к месту нарушения, где увидели мужчину, который заготавливал древесину.

Выяснилось, что мужчина успел заготовить около 3 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 42 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «Mitsubishi Canter» и бензопила были изъяты.

- Нарушителем оказался житель посёлка Онохой. В отношении него составлен протокол по статье 260 УК РФ. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «чёрный» лесоруб пилил деревья на глазах у лесников
В Бурятии «чёрный» лесоруб пилил деревья на глазах у лесников
Происшествия, 31.08.2020
Он успел заготовить три кубометра древесины
В Иркутской области сотрудники ГИБДД изъяли 140 доз героина
В Иркутской области сотрудники ГИБДД изъяли 140 доз героина
Происшествия, 31.08.2020
Задержан  ранее судимый житель Балаганского района
В Бурятии пожилая женщина едва не умерла из-за затопления квартиры
В Бурятии пожилая женщина едва не умерла из-за затопления квартиры
Происшествия, 31.08.2020
«Дождь шёл в доме». В ходе капитального ремонта крыши квартиры жильцов заливало
В Бурятии железнодорожника подкупили 100 тысячами
В Бурятии железнодорожника подкупили 100 тысячами
Происшествия, 31.08.2020
Дорожный мастер подозревается в служебном подлоге
В Бурятии сгорел нежилой дом
В Бурятии сгорел нежилой дом
Происшествия, 31.08.2020
Едва не сгорел дом по соседству
В Улан-Удэ у водителя остановилось сердце за рулём
В Улан-Удэ у водителя остановилось сердце за рулём
Происшествия, 31.08.2020
Сердце водителя не выдержало после аварии
В Бурятии неизвестный спас людей от пожара
В Бурятии неизвестный спас людей от пожара
Происшествия, 31.08.2020
Таинственный человек предотвратил крупный пожар в жилом доме
В Бурятии росгвардейцы заблокировали машину с пьяным водителем
В Бурятии росгвардейцы заблокировали машину с пьяным водителем
Происшествия, 31.08.2020
Автомобиль под управлением пьяного мужчины всё время выезжал на встречную полосу
Семь человек пострадали в ДТП со «скорой» в Иркутской области
Семь человек пострадали в ДТП со «скорой» в Иркутской области
Происшествия, 31.08.2020
В том числе пострадали медики и пациенты «скорой»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^