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В Бурятии в сгоревшем здании нашли тело ребёнка

В Бурятии в сгоревшем здании нашли тело ребёнка
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Личность погибшего ребёнка пока не установлена

Сегодня, 29 июля, в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района произошёл пожар в неэксплуатируемом здании. Здесь раньше была точка быстрого питания, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных здание горело изнутри. В ходе тушения пожара сотрудники обнаружили внутри строения тело ребёнка. На вид ему лет 12. Личность погибшего устанавливается.

Также специалисты выясняют причину пожара.




Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июля в Закаменске на тлеющем матрасе погибла пенсионерка.
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