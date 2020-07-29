В Бурятии в сгоревшем здании нашли тело ребёнка

Личность погибшего ребёнка пока не установлена
Сегодня, 29 июля, в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района произошёл пожар в неэксплуатируемом здании. Здесь раньше была точка быстрого питания, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных здание горело изнутри. В ходе тушения пожара сотрудники обнаружили внутри строения тело ребёнка. На вид ему лет 12. Личность погибшего устанавливается.
Также специалисты выясняют причину пожара.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июля в Закаменске на тлеющем матрасе погибла пенсионерка
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