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В Бурятии на тлеющем матрасе обнаружили труп

В Бурятии на тлеющем матрасе обнаружили труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Погибла 64-летняя женщина

28 июля в городе Закаменск произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных в доме было задымление, тлел матрас на кровати. На этой кровати было обнаружено тело 64-летней женщины.

Причиной пожара послужила неосторожность при курении. Было установлено, что в этот же день у покойной загорелся диван по той же причине. Но тогда соседи, ухаживающие за женщиной, самостоятельно ликвидировали возгорание, не сообщая в пожарную охрану.

Причина гибели женщины устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
смерть пожар
 
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