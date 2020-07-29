В Бурятии на тлеющем матрасе обнаружили труп

Погибла 64-летняя женщина



28 июля в городе Закаменск произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных в доме было задымление, тлел матрас на кровати. На этой кровати было обнаружено тело 64-летней женщины.



Причиной пожара послужила неосторожность при курении. Было установлено, что в этот же день у покойной загорелся диван по той же причине. Но тогда соседи, ухаживающие за женщиной, самостоятельно ликвидировали возгорание, не сообщая в пожарную охрану.



Причина гибели женщины устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

