Погибла 64-летняя женщина
28 июля в городе Закаменск произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных в доме было задымление, тлел матрас на кровати. На этой кровати было обнаружено тело 64-летней женщины.
Причиной пожара послужила неосторожность при курении. Было установлено, что в этот же день у покойной загорелся диван по той же причине. Но тогда соседи, ухаживающие за женщиной, самостоятельно ликвидировали возгорание, не сообщая в пожарную охрану.
Причина гибели женщины устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии на тлеющем матрасе обнаружили труп
Происшествия, Фото:
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