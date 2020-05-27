В Улан-Удэ у водителя за рулём случился инсульт

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Очевидцы сперва приняли водителя за пьяного



Вечером 21 мая в дежурную часть ГИБДД в Улан-Удэ поступило телефонное сообщение о дорожном происшествии. Очевидцы сообщили, что на проспекте Автомобилистов пьяный водитель автомобиля «Истана» съехал с дороги.



Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что внешних признаков алкогольного опьянения у 67-летнего мужчины нет. Однако его поведение говорило о том, что он нуждается в медицинской помощи.



- Автоинспекторы вызвали бригаду скорой помощи и передали гражданина врачам. У водителя был диагностирован инсульт, в настоящее время он находится в реанимационном отделении БСМП. Сотрудники Госавтоинспекции дождались родственников мужчины и передали его автомобиль и личные вещи, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекция призывает людей не оставаться равнодушными и обращать внимание на подобные факты. Неадекватное поведение в некоторых случаях может сигнализировать о том, что человеку требуется медицинская помощь.



Также сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям учитывать состояние своего здоровья перед тем, как садиться за руль.



- Если вы чувствуете недомогание, отложите поездку. Если вам стало плохо по пути следования, незамедлительно остановитесь и попросите помощи у окружающих, - советуют автоинспекторы.

