В Монголии произошло землетрясение

Его магнитуда составила 3,9



Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 230 км к югу от Кызыла (Тува). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.



Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмособытия - 4,7 балла по шкале MSK-64.



Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

