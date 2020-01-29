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В Монголии произошло землетрясение

В Монголии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его магнитуда составила 3,9

Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 230 км к югу от Кызыла (Тува). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмособытия - 4,7 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.
землетрясение Монголия
 
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