Его магнитуда составила 3,9
Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 230 км к югу от Кызыла (Тува). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмособытия - 4,7 балла по шкале MSK-64.
Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.
В Монголии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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