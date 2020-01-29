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В Чите мужчина украл у приятеля банковскую карту

В Чите мужчина украл у приятеля банковскую карту
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемый запомнил пин-код 

В полицию поступило сообщение о краже денег от 62-летнего жителя Читы. Мужчина накануне кражи выпивал со знакомым в баре. После чего они отправились в квартиру. 
 
Через некоторое время заявитель обнаружил отсутствие знакомого. Вместе с ним пропала банковская карта, с которой затем было снято 36 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан. От него получены признательные показания. 

Как оказалось, что мужчина запомнил пин-код, который вводил потерпевший при расчёте в баре. Тогда у него возник умысел на хищение банковской карты. Дождавшись пока потерпевший уснёт, подозреваемый взял карту, чужие деньги он потратил по своему усмотрению. 

По факту кражи с банковского счёта возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

кража
 
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