В Чите мужчина украл у приятеля банковскую карту



В полицию поступило сообщение о краже денег от 62-летнего жителя Читы. Мужчина накануне кражи выпивал со знакомым в баре. После чего они отправились в квартиру.



Через некоторое время заявитель обнаружил отсутствие знакомого. Вместе с ним пропала банковская карта, с которой затем было снято 36 тысяч рублей.



Подозреваемый был задержан. От него получены признательные показания.



Как оказалось, что мужчина запомнил пин-код, который вводил потерпевший при расчёте в баре. Тогда у него возник умысел на хищение банковской карты. Дождавшись пока потерпевший уснёт, подозреваемый взял карту, чужие деньги он потратил по своему усмотрению.



По факту кражи с банковского счёта возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



