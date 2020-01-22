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В Ангарске наркоман обчистил несколько гаражей

В Ангарске наркоман обчистил несколько гаражей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ангарчанин начал воровать из гаражей вещи после освобождения из колонии

Накануне в Ангарске полицейские задержали подозреваемого в серии краж из гаражей. Установлено, что кражи совершались с октября 2019 года по январь. Мужчина проникал внутрь при помощи самодельных отмычек. Добычей становились электроинструменты, запчасти, техника и предметы быта.  

Оперативники задержали вероятного подозреваемого с поличным накануне днём. Им оказался наркозависимый 43-летний ангарчанин. Известно, что ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, он освободился из колонии только в сентябре прошлого года.  

- По данным оперативников, он совершил не менее шести краж. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемый содержится под стражей. В местах сбыта часть украденного имущества изъята и вскоре будет возвращена владельцам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 


кража
 
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