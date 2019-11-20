Уголовное дело передано в следственный комитет
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже электроинструментов из дома жителя села Кабанск. Ею оказалась вхожая в жилище сельчанина 39-летняя женщина, она арендует дом у его матери.
- Установлено, что злоупотребляющая спиртным гостья в отсутствие хозяина похитила имущество. Бензопилу она сдала в скупку, шуруповёрт – продала местной жительнице. Ущерб составил 5,5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Два года назад она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Не работает.
Украденное изъято сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. По решению прокурора, материалы дела переданы в следственный комитет для дальнейшего расследования, сообщили в МВД.
В Бурятии рецидивистка украла бензопилу и шуруповёрт
Происшествия, Фото:
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