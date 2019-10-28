Житель Баргузинского района осуждён за незаконное приобретение и хранение наркотиков
Житель Баргузинского района осуждён по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Ннезаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в крупном размере».
В июле 2019 года в Курумканском районе мужчина собрал верхушечные части конопли массой около 2 кг, после чего направился на велосипеде в посёлок Усть-Баргузин. Этой же ночью мужчина был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли у него мешок с наркотическим средством.
Мужчина ранее судим за аналогичное преступление, поэтому с учётом обстоятельств дела и данных о его личности Баргузинский районный суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии сел на три года за мешок конопли
Происшествия, Фото:
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