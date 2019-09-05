Помимо хозяйки притона, полицейские задержали шестерых гостей
В Чите 18-летняя девушка организовала в съёмной квартире притон для потребления синтетических наркотиков. В момент полицейской проверки в наркопритоне, помимо девушки, были задержаны шесть человек. Все они были доставлены в отдел полиции и освидетельствованы.
В ходе обыска в квартире полицейские изъяли наркотические средства синтетического происхождения и приспособления для употребления наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление – до 4 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
18-летняя читинка устроила наркопритон
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