18-летняя читинка устроила наркопритон

Помимо хозяйки притона, полицейские задержали шестерых гостей



В Чите 18-летняя девушка организовала в съёмной квартире притон для потребления синтетических наркотиков. В момент полицейской проверки в наркопритоне, помимо девушки, были задержаны шесть человек. Все они были доставлены в отдел полиции и освидетельствованы.



В ходе обыска в квартире полицейские изъяли наркотические средства синтетического происхождения и приспособления для употребления наркотиков.



Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление – до 4 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

