Каждое шестое ДТП в Бурятии совершают пьяные водители

В Бурятии назвали дни недели, когда чаще всего происходят «пьяные» ДТП



С 22 по 28 июля в Бурятии пройдёт социальная кампания «Культура на дорогах – Трезвое вождение». С привлечением общественности сотрудники ГИБДД проведут комплекс мероприятий по предупреждению фактов управления автомобилем в нетрезвом виде.



Госавтоинспекция Бурятии приглашает жителей республики поддержать профилактические мероприятия и не оставаться в стороне при виде водителей в состоянии опьянения.



- Своевременно сообщив в полицию о пьяном водителе, вы можете спасти чью-то жизнь. Кроме того, в ваших силах повлиять на близких, знакомых и друзей, намеревающихся сесть за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Не допускайте таких фактов и не становитесь соучастником противоправной поездки, - призывают в УГИБДД по Бурятии.



В первом полугодии 2019 года всего в Бурятии зарегистрировано 486 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 51 человек погиб и 635 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.



В результате 76 ДТП по вине пьяных водителей погибли 19 человек, ещё 120 травмированы.



В целом по республике с участием нетрезвых водителей совершено каждое шестое ДТП. Самым распространённым видом ДТП являются столкновения и опрокидывания (по 27 фактов). Кроме того, зарегистрировано 14 наездов на препятствие и пять наездов на пешеходов.



Как показывает анализ, чаще всего «пьяные» ДТП происходят с пятницы по воскресенье, по времени суток – в вечернее время.



Сотрудники ГИБДД ежедневно задерживают до 20 пьяных водителей.



Всего же с начала года в отношении нетрезвых водителей по ст. 12.8 КоАП РФ возбуждено более двух тысяч дел об административных правонарушениях. Ещё 624 водителя отказались от прохождения освидетельствования, 622 человека задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения и привлечены к ответственности по ст. 264 Уголовного кодекса, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





