Улан-удэнка убила ругавшегося мужа

Женщина ударила супруга сковородкой, а он схватился за нож



Советский районный суд Улан-Удэ признал местную жительницу виновной в убийстве.



Трагедия произошла в ноябре 2018 года. Улан-удэнка, трудившаяся кухонным работником, выпила на работе с подругой. Она призналась, что не хочет идти домой, так как знала, что её муж нетрезв. В пьяном виде супруг становился агрессивным и поднимал на жену руку.



Подруги всё же пошли домой, надеясь, что хозяин отсутствует. Однако как на беду он оказался на месте. Выпили уже втроём. Когда приятельница женщины вышла, мужчина вновь стал оскорблять благоверную. Он называл её нецензурными словами, что жену очень разозлило. Она взяла сковородку и ударила по голове мужа.



Рассерженный мужчина схватился за нож. Но супруга его отобрала и сама нанесла пять ударов в спину.



Когда подруга вернулась в квартиру, она увидела хрипящего и ползущего на четвереньках в зал мужчину. Его супруга плакала и вызывала скорую помощь. Однако мужчина умер до приезда медиков от обильной кровопотери



- За убийство Советский районный суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет в колонии общего режима, - сообщил «Байкал-Daily» прокурор Советского района Улан-Удэ Базар Баторов.



Также суд удовлетворил исковые требования сестры погибшего суд на сумму 300 тысяч рублей.



- Приговор в законную силу не вступил, обжалован осуждённой, - уточнил Базар Баторов.



