Женщина ударила супруга сковородкой, а он схватился за нож
Советский районный суд Улан-Удэ признал местную жительницу виновной в убийстве.
Трагедия произошла в ноябре 2018 года. Улан-удэнка, трудившаяся кухонным работником, выпила на работе с подругой. Она призналась, что не хочет идти домой, так как знала, что её муж нетрезв. В пьяном виде супруг становился агрессивным и поднимал на жену руку.
Подруги всё же пошли домой, надеясь, что хозяин отсутствует. Однако как на беду он оказался на месте. Выпили уже втроём. Когда приятельница женщины вышла, мужчина вновь стал оскорблять благоверную. Он называл её нецензурными словами, что жену очень разозлило. Она взяла сковородку и ударила по голове мужа.
Рассерженный мужчина схватился за нож. Но супруга его отобрала и сама нанесла пять ударов в спину.
Когда подруга вернулась в квартиру, она увидела хрипящего и ползущего на четвереньках в зал мужчину. Его супруга плакала и вызывала скорую помощь. Однако мужчина умер до приезда медиков от обильной кровопотери
- За убийство Советский районный суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет в колонии общего режима, - сообщил «Байкал-Daily» прокурор Советского района Улан-Удэ Базар Баторов.
Также суд удовлетворил исковые требования сестры погибшего суд на сумму 300 тысяч рублей.
- Приговор в законную силу не вступил, обжалован осуждённой, - уточнил Базар Баторов.
Улан-удэнка убила ругавшегося мужа
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина ударила супруга сковородкой, а он схватился за нож
Сегодня в три часа дня огнеборцы города Тайшета выехали на необычный пожар
Мужчина не хотел уезжать с места происшествия
Вторая авария произошла, пока шло оформление первой
Она продлится до осени
Следователи начали проверку
ДТП устроила девушка на «Фите»
Глава Кяхтинского района подписал постановление о признании жилым непригодного для жизни здания
Александр Балбышев вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и волонтёрами искал женщину два дня
Жителей Нижнеудинского района предупреждают о массовом лёте лугового мотылька
Пожарные работали в условиях, сопряжённых с риском для жизни
Видео появилось в соцсетях
Эти деньги – якобы процент от суммы, положенной ей в качестве компенсации
Двое мужчин запинали жертву до смерти
Мужчины дважды залезали в дома