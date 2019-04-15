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В Улан-Удэ сгорели забор и сарай

В Улан-Удэ сгорели забор и сарай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар случился в посёлке Солдатский

Накануне днём, 15 апреля, в переулке Панфилова в левобережной части Улан-Удэ произошёл пожар. На момент прибытия первого подразделения горели заборы, надворные постройки.

Огонь уничтожил сарай, забор, повреждён нижний венец летнего дома.

В ликвидации пожара было задействовано 7 человек и 3 единицы техники, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в полыхало кладбище в Прибайкальском районе. Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём.
пожар
 
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