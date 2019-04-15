В Бурятии горело кладбище. Фото

Накануне в селе Турунтаево Прибайкальского района горело кладбище. Жители населённого пункта поделились с «Байкал-Daily» снимками с места происшествия. Судя по фотографиям, огонь разгорелся нешуточный: горели трава вокруг могил, венки.











- В Турунтаево две женщины решили после уборки сжечь мусор, в итоге сожгли все кладбище! – эмоционально написал местный житель и прикрепил к посту фотографии.















В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что 14 апреля в селе произошло возгорание мусора.- Вчера в селе Турунтаево Прибайкальского района горел мусор на свалке. В результате пожара сгорел мусор на площади 100 квадратных метров. Причина – неосторожное обращение с огнём. Виновное лицо устанавливается, - прокомментировали «Байкал-Daily» в Главном управлении МЧС.Очевидцы в паблике «Аноним 03» в социальной сети утверждают, что местные жительницы решили сжечь мусор после уборки, в итоге огонь перекинулся на кладбище.