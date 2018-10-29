Ребёнок сильно паниковал
Накануне днём 9-летний мальчик прогуливался в районе посёлка Старица в Иркутской области. Мальчик случайно поджёг свою куртку. Огонь мгновенно стал распространяться. В панике ребёнок начал убегать, что усугубляло ситуацию.
36-летний мужчина заметил мальчика, догнал его и начал тушить одежду и доставил ребёнка к медикам.
Сейчас мальчик находится в больнице с травмами средней степени тяжести.
По данному факту проводится проверка.
За активную гражданскую позицию, решительность и смелость, отличившийся ангарчанин будет поощрён полицией, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области прохожий спас мальчика в горящей куртке
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
3 из них произошли из-за неосторожного топления печей
Мужчине исправительные работы заменили реальным лишением свободы
Ребёнок сильно паниковал
Они напилили деревьев на сумму более 150 тысяч рублей
Мужчина уже несколько раз попадал в поле зрение правоохранителей
ЧП произошло в Сотниково, которое сейчас «бунтует» против маршрутчиков. ФОТО
С водителя взыскали более полумиллиона рублей морального и материального вреда
Женщина убила супруга, ударив ножом в сердце
Мужчине грозит до 5 лет колонии
Ему грозит до 10 лет лишения свободы
В ходе обысков было обнаружено около 28 тысяч хвостов омуля
Производители нелегальной водки успели также наладить канал поставки с Бурятией
Совершившего побег мужчину нашли в Перми
На место срочно выехали сотрудники ОМОН
Девушка уже привлекалась за кражи