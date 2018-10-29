В Иркутской области прохожий спас мальчика в горящей куртке

Ребёнок сильно паниковал



Накануне днём 9-летний мальчик прогуливался в районе посёлка Старица в Иркутской области. Мальчик случайно поджёг свою куртку. Огонь мгновенно стал распространяться. В панике ребёнок начал убегать, что усугубляло ситуацию.



36-летний мужчина заметил мальчика, догнал его и начал тушить одежду и доставил ребёнка к медикам.



Сейчас мальчик находится в больнице с травмами средней степени тяжести.



По данному факту проводится проверка.



За активную гражданскую позицию, решительность и смелость, отличившийся ангарчанин будет поощрён полицией, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

