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В Иркутской области прохожий спас мальчика в горящей куртке

Происшествия, 
Ребёнок сильно паниковал

Накануне днём 9-летний мальчик прогуливался в районе посёлка Старица в Иркутской области. Мальчик случайно поджёг свою куртку. Огонь мгновенно стал распространяться. В панике ребёнок начал убегать, что усугубляло ситуацию.

36-летний мужчина заметил мальчика, догнал его и начал тушить одежду и доставил ребёнка к медикам.

Сейчас мальчик находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.

За активную гражданскую позицию, решительность и смелость, отличившийся ангарчанин будет поощрён полицией, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
спасение ребенка
 
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