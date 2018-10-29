Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

В Бурятии сгорели две бани, веранда и авто

В Бурятии сгорели две бани, веранда и авто
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возгорания произошли в 4 районах республики

За сутки в Бурятии произошло 4 пожара. Первый из них случился в Бичурском районе. В 00:06 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Бичура по улице Набережная горит двухквартирный шлакоблочный дом. Огонь уничтожил крышу дома и веранду одной из квартир. Пожар потушили в половине второго часа ночи.

Следующее возгорание произошло в 2:32 в городе Северобайкальск. На улице Анисимова загорелся автомобиль. В результате пожара выгорел двигатель автомобиля. Огонь потушили через 10 минут, на ликвидацию было задействовано 4 человека и одна единица техники.

Под утро, в 4:16, в посёлке Заиграево, Заиграевского района, на улице Громова загорелась шлакозасыпная баня, которая была полностью уничтожена огнём. Пламя потушили за 15 минут.

Вечером в Прибайкальском районе на станции Татаурово на улице Школьная загорелась бревенчатая баня. Строение также полностью сгорело. Пожар тушили больше часа, на ликвидацию пожара было задействовано 3 человека и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. 
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сгорели две бани, веранда и авто
В Бурятии сгорели две бани, веранда и авто
Происшествия, 29.10.2018
Возгорания произошли в 4 районах республики
В Иркутской области ОПГ выудила с предприятия 50 млн
В Иркутской области ОПГ выудила с предприятия 50 млн
Происшествия, 29.10.2018
Участники группировки подозреваются в рейдерском захвате промышленного предприятия
В Улан-Удэ в ДТП погибла девушка
В Улан-Удэ в ДТП погибла девушка
Происшествия, 29.10.2018
Авария произошла на «зебре»
В улан-удэнском СНТ сгорел дом
В улан-удэнском СНТ сгорел дом
Происшествия, 28.10.2018
Пожар произошёл в субботу вечером
В Чите парень на угнанной машине врезался в ограждение
Происшествия, 27.10.2018
Он угнал автомобиль своего знакомого
В Иволгинском районе Бурятии горел дом
Происшествия, 27.10.2018
В результате пожара огнём повреждены крыша и потолочное перекрытие дома
В Улан-Удэ раскрыли серию краж в СНТ
Происшествия, 27.10.2018
Злоумышленник чаще всего украденное не продавал, а оставлял себе - для личного пользования
В Улан-Удэ водитель «Тойоты Короллы» сбил пешехода
В Улан-Удэ водитель «Тойоты Короллы» сбил пешехода
Происшествия, 27.10.2018
Он совершил наезд на мужчину на «зебре»
Сибирячка избила врача клавиатурой
Сибирячка избила врача клавиатурой
Происшествия, 26.10.2018
Следователи проверят информацию о получении травмы
В Якутии под суд пойдёт капитан теплохода
Происшествия, 26.10.2018
Он перевозил людей в нетрезвом виде

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^