В Бурятии сгорели две бани, веранда и авто

Возгорания произошли в 4 районах республики



За сутки в Бурятии произошло 4 пожара. Первый из них случился в Бичурском районе. В 00:06 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Бичура по улице Набережная горит двухквартирный шлакоблочный дом. Огонь уничтожил крышу дома и веранду одной из квартир. Пожар потушили в половине второго часа ночи.



Следующее возгорание произошло в 2:32 в городе Северобайкальск. На улице Анисимова загорелся автомобиль. В результате пожара выгорел двигатель автомобиля. Огонь потушили через 10 минут, на ликвидацию было задействовано 4 человека и одна единица техники.



Под утро, в 4:16, в посёлке Заиграево, Заиграевского района, на улице Громова загорелась шлакозасыпная баня, которая была полностью уничтожена огнём. Пламя потушили за 15 минут.



Вечером в Прибайкальском районе на станции Татаурово на улице Школьная загорелась бревенчатая баня. Строение также полностью сгорело. Пожар тушили больше часа, на ликвидацию пожара было задействовано 3 человека и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

