Возгорания произошли в 4 районах республики
За сутки в Бурятии произошло 4 пожара. Первый из них случился в Бичурском районе. В 00:06 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Бичура по улице Набережная горит двухквартирный шлакоблочный дом. Огонь уничтожил крышу дома и веранду одной из квартир. Пожар потушили в половине второго часа ночи.
Следующее возгорание произошло в 2:32 в городе Северобайкальск. На улице Анисимова загорелся автомобиль. В результате пожара выгорел двигатель автомобиля. Огонь потушили через 10 минут, на ликвидацию было задействовано 4 человека и одна единица техники.
Под утро, в 4:16, в посёлке Заиграево, Заиграевского района, на улице Громова загорелась шлакозасыпная баня, которая была полностью уничтожена огнём. Пламя потушили за 15 минут.
Вечером в Прибайкальском районе на станции Татаурово на улице Школьная загорелась бревенчатая баня. Строение также полностью сгорело. Пожар тушили больше часа, на ликвидацию пожара было задействовано 3 человека и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии сгорели две бани, веранда и авто
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возгорания произошли в 4 районах республики
Участники группировки подозреваются в рейдерском захвате промышленного предприятия
Он позвонил на «02»
Авария произошла на «зебре»
Всего было эвакуировано 70 человек
Пожар произошёл вечером в городе Усть-Кут
Пожар произошёл в субботу вечером
Он угнал автомобиль своего знакомого
УФСБ сообщило подробности происшествия
В результате пожара огнём повреждены крыша и потолочное перекрытие дома
Злоумышленник чаще всего украденное не продавал, а оставлял себе - для личного пользования
Также у мужчины отобрали телефон
Он совершил наезд на мужчину на «зебре»
Происшествия, 26.10.2018
Следователи проверят информацию о получении травмы
Происшествия, 26.10.2018
Он перевозил людей в нетрезвом виде