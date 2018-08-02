Преступник хотел избежать наказания на Родине
В ходе проверки иностранцев, отбывающих наказания в колониях, сотрудники отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области при содействии ГУФСИН выявили 35-летнего гражданина из страны ближнего зарубежья, который находится в международном розыске.
5 лет назад у себя на Родине правоохранительные органы предъявили ему обвинение в мошенничестве в крупном размере. Ему грозило до 8 лет колонии. Чтобы избежать наказания мужчина уехал в Россию, однако не прекратил с преступлениями.
- Вскоре он был задержан на территории Московской области сотрудниками полиции за покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере и в мае 2014 года осуждён к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. После чего этапирован в Иркутскую область для отбывания наказания в исправительной колонии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Сейчас сотрудники Интерпола сообщили о беглеце на его Родину. Также у них запрошены документы для экстрадиции, которая будет произведена после отбывания наказания.
Иркутский Интерпол нашёл иностранца – преступника
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