Иркутский Интерпол нашёл иностранца – преступника

Преступник хотел избежать наказания на Родине



В ходе проверки иностранцев, отбывающих наказания в колониях, сотрудники отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области при содействии ГУФСИН выявили 35-летнего гражданина из страны ближнего зарубежья, который находится в международном розыске.



5 лет назад у себя на Родине правоохранительные органы предъявили ему обвинение в мошенничестве в крупном размере. Ему грозило до 8 лет колонии. Чтобы избежать наказания мужчина уехал в Россию, однако не прекратил с преступлениями.



- Вскоре он был задержан на территории Московской области сотрудниками полиции за покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере и в мае 2014 года осуждён к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. После чего этапирован в Иркутскую область для отбывания наказания в исправительной колонии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Сейчас сотрудники Интерпола сообщили о беглеце на его Родину. Также у них запрошены документы для экстрадиции, которая будет произведена после отбывания наказания.

