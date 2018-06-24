ДТП произошло накануне утром при выезде на федеральную трассу возле Тулунжи
Водитель «Тойоты Корона Премио», следуя по улице Дальнегурульбинская, при выезде на автодорогу «Иркутск-Улан-Удэ-Чита» не уступил дорогу грузовику «Мереседес-Бенц Актрос» и совершил столкновение.
В результате ДТП водитель с закрытым переломом ребра и ушибом шейного отдела позвоночника госпитализирован в БСМП, сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» пострадал при столкновении с грузовиком
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