В Улан-Удэ водителя-наркомана поймали из-за выключенных фар

Водитель разъезжал по дорогам микрорайона Восточный



Поздним вечером 21 декабря инспекторы дорожно-патрульной службы на улице Краснодонской в Улан-Удэ за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль: у транспортного средства не горели фары. А у водителя при проверке выявлены внешние признаки опьянения.



У гражданина обнаружили и изъяли наркотическое средство растительного происхождения. Эксперты установили, что изъятое – гашишное масло весом менее грамма.



В результате медосвидетельствования у 46-летнего безработного водителя установлено состояние наркотического опьянения. Он привлечен к административной ответственности. Также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и приобретение наркотических средств», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полиция просит горожан сообщать о лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

