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В Бурятии на выплаты детям от 3 до 7 лет потребуется 1,7 млрд

В Бурятии на выплаты детям от 3 до 7 лет потребуется 1,7 млрд
Власть, 
Республика ждёт принятия соответствующих федеральных документов

В 2020 году в рамках исполнения послания президента России в республике объём поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет дополнительно увеличится на 1 млрд 700 млн. рублей. Выплаты будут получать семьи с детьми, если доходы в них ниже прожиточного минимума, сообщает минсоцзащиты Бурятии.

- В таких семьях воспитывается более 24 тысяч детей, – отметила министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова в своём докладе о перспективных направлениях работы на 2020 год в ходе итоговой коллегии министерства.

Инициатива вызвала широкий отклик со стороны жителей республики, желающих получить новую меру социальной поддержки.

Ежемесячные выплаты в размере 6 032 руб. будут выплачиваться малоимущим семьям, то есть в случае, если их доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека и если в семье воспитывается несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, то семье будет оказываться поддержка на каждого ребёнка.

Нормативно-правовая база необходимая для предоставления выплаты, ещё находится в разработке. По последним данным федеральные документы начнут принимать с марта-апреля 2020 года.

ВАЖНО! Семьям, которым положена данная выплата будет сделан перерасчет по состоянию на начало 2020 года. Главное условие, чтобы заявление было предоставлено до 31 декабря 2020 года.

- Для оформления этого пособия гражданин не будет предоставлять никаких дополнительных документов в органы соцзащиты субъекта Российской Федерации кроме заявления. Всю проверку доходов, которые формируются на конкретную семью, на домохозяйство, будут осуществлять органы социальной защиты посредством электронного взаимодействия с органами федеральной налоговой службы, - пояснил ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

В настоящее время готовится проект указа президента, в соответствии с которым данная выплата «предполагается как выплата, в рамках полномочий субъектов Российской Федерации, то есть её будут предоставлять органы социальной защиты конкретного субъекта», отметило федеральное министерство. При этом регионы будут получать субсидию из федерального бюджета на осуществление этих полномочий.


выплаты минсоцзащиты Бурятии
 
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