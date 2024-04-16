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В Бурятии ввели межмуниципальный режим ЧС из-за паводка

В Бурятии ввели межмуниципальный режим ЧС из-за паводка
Происшествия,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Подтоплено уже порядка 600 приусадебных участков

В Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели режим ЧС межмуниципального характера. Он действует на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов. Об этом сегодня сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Число подтопленных приусадебных участков выросло и на сегодня составляет порядка 600. Затоплен также ряд жилых домов.

Комиссия по оценке ущерба уже начала свою работу.

- Пострадавшим людям, которые постоянно проживают в этих домах, уже с завтрашнего дня начнут выплаты. Первые – по 10 тысяч рублей на человека. Если в домах уровень воды выше окна, там будут другие выплаты, поддержка будет более существенной. Ущерб оценит комиссия, - сообщил Алексей Цыденов.

Глава напомнил, что второй день ведутся работы по подрыву льда на реке Селенга. Взрывные работы нужны, чтобы ослабить ледовые заторы, которые преграждают путь воде. Устранение затороопасных участков улучшит паводковую ситуацию.

Три крупных ледовых затора сейчас наблюдаются в районе Вахмистрово, Ошурково и районе Еловка – Татаурово.

- Там, где произвели подрывы, в районе Ошурково, движение льда уже началось, есть снижение уровня воды, но требуются дополнительные работы, - уточнил Алексей Цыденов.



Когда вода опустится, за счет республиканского бюджета будет оказана помощь жителям по просушке домов: будут выделены бесплатно тепловые пушки, а также топливо для их работы. Участки будут продезинфицированы, восстановлена работа сетей электроснабжения. «Кроме того, минтрансу республики поручено провести работы по восстановлению тех дорог, которые пострадали из-за паводка. Это также будет сделано оперативно, средства на это есть», - добавил Алексей Цыденов.

- Поэтому, дорогие земляки, всем желаю, чтобы никакие паводки, пожары и иные стихийные бедствия вас не коснулись. Тем же, кто пострадал, сделаем всё необходимое, чтобы помочь, - заключил он.

Наиболее сложная обстановка с подтоплением наблюдается в Прибайкальском районе – в СНТ «Колос» и СНТ «Железнодорожник». Этой ночью из-за хлынувшей в дома воды сотрудники МЧС эвакуировали жителей.

По последним данным ГУ МЧС России по Бурятии, в «Колосе» подтоплено 450 участков, в СНТ «Железнодорожник» - подтоплено 90 участков. Всего эвакуировано 45 человек, в том числе девять детей. В пункт временного размещения доставлен один человек, остальные 44 отправились к родственникам.

Также подтопление ранее произошло в улан-удэнском СНТ «Академия» и в микрорайоне Зелёная поляна в селе Сотниково. А сегодня Селенга также пришла в улан-удэнский микрорайон Мостовой, где затопило один дом.



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