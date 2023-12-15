Финал состоится 23 декабря
В России стартовал отборочный этап первого Дальневосточного киберспортивного турнира «КиберВосток». Соревнования пройдут по виду программы «Мир танков» (16+) в режиме «Стальной охотник».
Отборочные этапы пройдут в период по 20 декабря. 15 участников, набравшие наибольшее количество суммарного чистого опыта за 10 боев, пройдут в финал соревнований, который состоится 23 декабря. Присоединиться к турниру можно на официальной странице проекта.
Организация крупного киберспортивного турнира на Дальнем Востоке проходит по поручению президента России. Впервые о нём было объявлено в ходе VIII Восточного экономического форума. Турнир проводится при поддержке Минвостокразвития России, Минспорта России и федерации компьютерного спорта России, сообщает ФКС РФ.
Возрастное ограничение: 16+.
В ДФО стартовал киберспортивный турнир
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они состоятся с 21 по 25 декабря
Финал состоится 23 декабря
Утром в городе было - 35
Жгучие морозы в республике не отступают
Победители конкурса получат денежные поощрения
Также пересчитали дзеренов, беркутов и чёрных грифов
В России запатентован способ краткосрочного определения приближения сильного сейсмического события
В соревнованиях участвуют школьники региона
Будет разыгран кубок местного шахматного клуба
На первом этапе в Иркутской области планируется привести в нормативное состояние 3 причала
В селе Иволгинского района заменили подстанцию на более мощную
Законопроект об этом принят во втором чтении Госдумой
Он появится на базе одной из городских больниц
Юная спортсменка выиграла серебряные награды
Звание «Почётный гражданин района» было присвоено Герою России