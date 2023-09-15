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В ДФО состоится первый Дальневосточный киберспортивный турнир

В ДФО состоится первый Дальневосточный киберспортивный турнир
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Финал пройдёт в декабре этого года

Отборочные соревнования первого Дальневосточного киберспортивного турнира (16+) в 11 регионах Дальнего Востока стартуют в ноябре 2023 года. За право выступить в финальной стадии сразятся не менее 350 участников из 66 команд (каждый субъект ДФО выставит от 6 команд и больше).

В конце декабря в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдёт гранд-финал между сильнейшими командами дальневосточных регионов. В течение 2 дней участники определят лучших в двух киберспортивных дисциплинах. Призовой фонд регионального этапа составит 1 млн рублей, а в финале соперники поборются ещё за 5 млн рублей.

Параллельно в ДВФУ организуют дополнительные мероприятия для зрителей. Среди прочего планируется проведение косплей-фестиваля и выставок, посвящённых современной молодёжной культуре.

В следующем году соревнования станут международными, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее, на площадке ВЭФ прошла встреча исполнительного директора по социальному развитию корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Гасана Гасанбалаева и главы федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита с ректором ДВФУ Борисом Коробцом. Участники договорились о проведении на площадке университета в декабре 2023 года первого Дальневосточного киберспортивного турнира.

Об организации крупного киберспортивного турнира на Дальнем Востоке президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания восьмого Восточного экономического форума.

- Что касается конкретно Дальнего Востока, то здесь принято ещё одно решение, которое касается освоения новых индустрий в экономике, в культуре, в спорте. Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту. Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире, причём наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях. Проведение соревнований высокого уровня в России, уверен, послужит продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом. Первый турнир пройдёт уже в конце года. Я прошу отечественные IT-компании и компании с госучастием обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его, — сказал глава государства.

Возрастное ограничение: 16+.
ДФО киберспорт компьютерный спорт турнир

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