Приставы и зампрокурора Бурятии проведут приём по вопросам алиментов

Приём граждан состоится в Улан-Удэ



17 ноября в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Улан-Удэ пройдёт совместный приём с первым заместителем прокурора Бурятии Алексеем Шевченко.



Приём состоится 17 ноября с 16:00 по адресу: ул. Борсоева, д. 13 «е».



Для записи на приём необходимо обратиться по телефонам 8 (3012) 28-94-00, 8 (3012) 21-07-50.





