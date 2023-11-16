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Приставы и зампрокурора Бурятии проведут приём по вопросам алиментов

Приставы и зампрокурора Бурятии проведут приём по вопросам алиментов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приём граждан состоится в Улан-Удэ

17 ноября в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Улан-Удэ пройдёт совместный приём с первым заместителем прокурора Бурятии Алексеем Шевченко.

Приём состоится 17 ноября с 16:00 по адресу: ул. Борсоева, д. 13 «е».

Для записи на приём необходимо обратиться по телефонам 8 (3012) 28-94-00, 8 (3012) 21-07-50.


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