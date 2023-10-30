Жителей Бурятии призвали не свинячить возле внезапно забившего в районе аршана

Настоящее буддийское чудо произошло в октябре в Закаменском районе. Из-под земли у подножия уникальной 41-метровой статуи божества Арьяа-Баала неожиданно забил родник. Ламы Санагинского дацана провели обряд «Лусад» и направили его по жёлобу. Местные жители придумали для него название и устроили к аршану настоящее паломничество.
Спустя несколько дней стало известно, что над источником взяли шефство. А на минувших выходных там навели порядок. Сотрудники районной администрации собрали валявшийся рядом мусор. По согласованию с руководством дацана из аршана взяли пробы воды – их исследуют специалисты республиканского центра гигиены и эпидемиологии.
Прилегающую территорию продолжат благоустраивать. Власти намерены разработать соответствующей проект и привлечь в качестве консультантов гидрологов и гидрогеологов, а также технических специалистов, чтобы учесть все вопросы – глубину залегания водоносного горизонта, элементы рельефа, состав горных пород и дебит источника (количество воды, вытекающей из него за единицу времени – прим.). Итогом всех этих работ станет его паспортизация.
Жителей и гостей района призвали не мусорить возле аршана.
- Всех, кто будет посещать эту святыню, просим соблюдать элементарные правила чистоты и беречь для потомков территорию, которая сегодня является уникальной и зовётся буддистами «миром рая», – приводит комментарий райадминистрации «Закамна-инфо.24/7».
Кстати, появление родника связали ещё с одним чудом. Оно произошло в декабре 2021-го в Закаменске при строительстве новогоднего городка. Внутри одной из ледяных глыб, подготовленной для изготовления скульптуры в виде лебедя, появилась фигура, похожая на субурган. Это буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение с полусферическими очертаниями.
Как сообщили тогда в местной администрации, именно этот уникальный ледяной «ганжир» дал воду для аршана.
- Бурятские мастера сразу определили особенности и своеобразие увиденного. Явление природы и духов сочли знамением, – заявили ранее в группе «Закамна-инфо.24/7». – В 2004 году на Хонгориаде в улусе Санага тотемом был «Белый лебедь». Поэтому решили увезти это ледяное чудо на хранение в Санагинский дацан «Даша Пунцоглин».
С помощью меценатов власти приобрели холодильную камеру, и «ганжир» хранился там аж до апреля 2023-го.
- После высшие силы приказали ему растаять, и его воды ушли в землю. Долго он путешествовал по разным подземным водоёмам и вернулся! Под горой, где расположено одно из главных божеств буддийского пантеона, наиболее почитаемый в Бурятии Арьяа-Баала («Владыка взирающий»), забил ключ как рождающее и обновляющее начало, как символ Святого Духа. Ведь природа – это мировой круговорот, – добавили в закаменской администрации.
Источник под названием «Лебедь» стал для закаменцев символом возрождения, чистоты и целомудрия. Сама статуя находится на склоне горы в местности Нур, возле улуса Санага. Монумент изготавливали и перевозили в село за счёт пожертвований в благотворительный фонд «Нэгэдэл». Свой вклад внесли не только закаменцы и жители Бурятии, но и других российских регионов и даже зарубежных стран.
Как сообщили тогда в местной администрации, именно этот уникальный ледяной «ганжир» дал воду для аршана.
- Бурятские мастера сразу определили особенности и своеобразие увиденного. Явление природы и духов сочли знамением, – заявили ранее в группе «Закамна-инфо.24/7». – В 2004 году на Хонгориаде в улусе Санага тотемом был «Белый лебедь». Поэтому решили увезти это ледяное чудо на хранение в Санагинский дацан «Даша Пунцоглин».
С помощью меценатов власти приобрели холодильную камеру, и «ганжир» хранился там аж до апреля 2023-го.
- После высшие силы приказали ему растаять, и его воды ушли в землю. Долго он путешествовал по разным подземным водоёмам и вернулся! Под горой, где расположено одно из главных божеств буддийского пантеона, наиболее почитаемый в Бурятии Арьяа-Баала («Владыка взирающий»), забил ключ как рождающее и обновляющее начало, как символ Святого Духа. Ведь природа – это мировой круговорот, – добавили в закаменской администрации.
Источник под названием «Лебедь» стал для закаменцев символом возрождения, чистоты и целомудрия. Сама статуя находится на склоне горы в местности Нур, возле улуса Санага. Монумент изготавливали и перевозили в село за счёт пожертвований в благотворительный фонд «Нэгэдэл». Свой вклад внесли не только закаменцы и жители Бурятии, но и других российских регионов и даже зарубежных стран.