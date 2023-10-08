В Бурятии устроили паломничество к аршану, забившему у 41-метровой статуи божества



Недавно в Закаменском районе



- Сколько радости для скульптора Юрия Мандаганова и Хамбо Ламы Этигэлова, что Наги (хозяева воды – прим.) с удовольствием согласились дать воду для аршана. Ради такого чуда стоит жить, – отметил лидер российских буддистов.



Ламы Санагинского дацана уже провели обряд «Лусад» и направили источник по жёлобу.



- Год тому назад мы только могли надеяться на такое чудо, – добавил лидер российских буддистов. – Большая радость в Санаге. Если забил родник, значит, это точно святыня. Недавно в Закаменском районе произошло настоящее буддийское чудо. Из-под земли у подножия уникальной 41-метровой статуи божества Арьяа-Баала неожиданно забил родник. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.- Сколько радости для скульптора Юрия Мандаганова и Хамбо Ламы Этигэлова, что Наги (.) с удовольствием согласились дать воду для аршана. Ради такого чуда стоит жить, – отметил лидер российских буддистов.Ламы Санагинского дацана уже провели обряд «Лусад» и направили источник по жёлобу.- Год тому назад мы только могли надеяться на такое чудо, – добавил лидер российских буддистов. – Большая радость в Санаге. Если забил родник, значит, это точно святыня.



Местные жители придумали для него название – Maнийн apшaн и устроили к аршану настоящее паломничество. Видео с верующими, идущими туда с тарами для воды, Хамбо Лама разместил накануне в том же Telegram.



- Люди заряжаются Манийн аршаном для здоровья и на благие деяния. Мандаганов таавай говорит: «Хороший день в Санаге», – отметил глава БТСР.







Самая статуя находится на склоне горы в местности Нур, возле улуса Санага. Монумент изготавливали и перевозили в село за счёт пожертвований в благотворительный фонд «Нэгэдэл». Свой вклад внесли не только закаменцы и жители Бурятии, но и других российских регионов и даже зарубежных стран.



В установке изваяния тоже участвовало множество неравнодушных из Санаги и близлежащих поселений, включая Закаменск. Чтобы изготовить конструкцию, потребовалось 30 тонн металла. Её разделили на 35 частей и вывозили в Закамну на огромных машинах.



Основной каркас сделали из арматуры. Автору проекта – заслуженном художнику России Юрию Мандаганову – пришлось просчитать всё до мелочей, чтобы каждая деталь соответствовала канонам буддийских изображений.



Дорабатывать статую решили уже на месте. Там же предстояло покрасить детали. Благодаря меценатам и местным активистам удалось найти более пяти миллионов рублей. Деньги на изваяние собирали буквально всем миром.

