08 октября

07 октября

06 октября

Популярное

В Бурятии устроили паломничество к аршану, забившему у 41-метровой статуи божества

В Бурятии устроили паломничество к аршану, забившему у 41-метровой статуи божества
Общество,  Фото:Ю. Мандаганов
Водой из него заряжаются для здоровья и на благие деяния

Недавно в Закаменском районе произошло настоящее буддийское чудо. Из-под земли у подножия уникальной 41-метровой статуи божества Арьяа-Баала неожиданно забил родник. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

- Сколько радости для скульптора Юрия Мандаганова и Хамбо Ламы Этигэлова, что Наги (хозяева воды – прим.) с удовольствием согласились дать воду для аршана. Ради такого чуда стоит жить, – отметил лидер российских буддистов.

Ламы Санагинского дацана уже провели обряд «Лусад» и направили источник по жёлобу.

- Год тому назад мы только могли надеяться на такое чудо, – добавил лидер российских буддистов. – Большая радость в Санаге. Если забил родник, значит, это точно святыня.

Местные жители придумали для него название – Maнийн apшaн и устроили к аршану настоящее паломничество. Видео с верующими, идущими туда с тарами для воды, Хамбо Лама разместил накануне в том же Telegram.

- Люди заряжаются Манийн аршаном для здоровья и на благие деяния. Мандаганов таавай говорит: «Хороший день в Санаге», – отметил глава БТСР.

Самая статуя находится на склоне горы в местности Нур, возле улуса Санага. Монумент изготавливали и перевозили в село за счёт пожертвований в благотворительный фонд «Нэгэдэл». Свой вклад внесли не только закаменцы и жители Бурятии, но и других российских регионов и даже зарубежных стран.

В установке изваяния тоже участвовало множество неравнодушных из Санаги и близлежащих поселений, включая Закаменск. Чтобы изготовить конструкцию, потребовалось 30 тонн металла. Её разделили на 35 частей и вывозили в Закамну на огромных машинах.

Основной каркас сделали из арматуры. Автору проекта – заслуженном художнику России Юрию Мандаганову – пришлось просчитать всё до мелочей, чтобы каждая деталь соответствовала канонам буддийских изображений.

Дорабатывать статую решили уже на месте. Там же предстояло покрасить детали. Благодаря меценатам и местным активистам удалось найти более пяти миллионов рублей. Деньги на изваяние собирали буквально всем миром.
аршан буддизм Сангха Хамбо лама

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ нашли туалет с «невероятными» запахами
В Улан-Удэ нашли туалет с «невероятными» запахами
Общество, 08.10.2023
А обстановка там, по словам посетителей, напоминает кадры из фильма ужасов
В Бурятии устроили паломничество к аршану, забившему у 41-метровой статуи божества
В Бурятии устроили паломничество к аршану, забившему у 41-метровой статуи божества
Общество, 08.10.2023
Водой из него теперь заряжаются для здоровья и на благие деяния
«Это было прикольно»»: Знаменитый художник из Бурятии показал свои новые работы
«Это было прикольно»»: Знаменитый художник из Бурятии показал свои новые работы
Общество, 08.10.2023
Названия для них Зорикто Доржиеву помогли придумать подписчики
В Бурятии люди захламляют водоёмы и святые источники
В Бурятии люди захламляют водоёмы и святые источники
Общество, 08.10.2023
Известный общественник заявил, что любителей мусорить там настигнет кара
«Руки прочь»: В Бурятии взбунтовались против стройки у Спящего льва
«Руки прочь»: В Бурятии взбунтовались против стройки у Спящего льва
Общество, 08.10.2023
Они считают, что известную достопримечательность решили угробить
Бурятию накрыла волна тепла
Бурятию накрыла волна тепла
Общество, 08.10.2023
В республике в ближайшие дни пообещали +18 градусов
В прибрежном районе Бурятии ликвидируют два обезлюдевших посёлка
В прибрежном районе Бурятии ликвидируют два обезлюдевших посёлка
Общество, 08.10.2023
Их должны упразднить по просьбе местных депутатов
Жители Бурятии подрались подушками и сыграли в городки в центре Улан-Удэ. Фоторепортаж
Жители Бурятии подрались подушками и сыграли в городки в центре Улан-Удэ. Фоторепортаж
Общество, 08.10.2023
В республике впервые после долгого перерыва прошёл фестиваль традиционных игр
В пригородном районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированный мост
В пригородном районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированный мост
Общество, 08.10.2023
Однако власти заявили, что сделать с этим ничего не могут
В Бурятии сельчанка лишилась машины из-за мужа-пьяницы
В Бурятии сельчанка лишилась машины из-за мужа-пьяницы
Общество, 08.10.2023
Их автомобиль конфисковали по решению суда
Посёлок и лес на севере Бурятии утопают в мусоре
Посёлок и лес на севере Бурятии утопают в мусоре
Общество, 08.10.2023
Там не могут решить вопрос с полигоном ТКО
В Бурятии жителей райцентра расстроила спортплощадка без футбольных ворот
В Бурятии жителей райцентра расстроила спортплощадка без футбольных ворот
Общество, 08.10.2023
Власти пообещали приобрести их, но только в следующем году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^