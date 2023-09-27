В Бурятии через суд построят новую амбулаторию

Имеющаяся не отвечает современным требованиям



Техническое состояние здания врачебной амбулатории в селе Улюн ограниченно работоспособное, необходимо возведение нового строения, отвечающего современным требованиям. Нарушение в сфере здравоохранения выявила прокурорская проверка.



Прокурор района обратился в суд с иском к министерству здравоохранения Бурятии и Баргузинской центральной районной больнице о финансировании и строительстве новой амбулатории.



Суд удовлетворил иск. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

