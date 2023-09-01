В Улан-Удэ проведут выставку-ярмарку с участием китайских товаропроизводителей

Общество, Фото: пресс-служба минэкономики РБ

Бурятия расширит сотрудничество со Внутренней Монголией



В Китае представители правительства Бурятии обсудили возможности сотрудничества с коллегами из Внутренней Монголии.



В Эрляне прошли встречи с председателем Эрляньского городского отделения Коммунистической партии Китая Ван Саньши, представителями России, Китая и Монголии. Также прошла встреча с заместителем мэра по экономическому развитию и содействию международной торговле Эрляня Жан Юун Жи. Для расширения сотрудничества было решено провести в Улан-Удэ выставку-ярмарку с участием китайских товаропроизводителей.



В программе визита министра экономики РБ Екатерины Кочетовой также была встреча с коллегами из Монголии и изучение опыта функционирования свободной экономической зоны Замын Ууд. Помимо этого, зампред приняла участие в Китайском международном торгово-инвестиционном симпозиуме, выставке-ярмарке и на форуме по повышению трансграничного транспортного потенциала Китая, России и Монголии.



