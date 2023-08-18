Колонию посетил лама Загустайского дацана Селенгинского района
Исправительную колонию №1 посетил Чингис лама Загустайского дацана Селенгинского района Буддийской традиционной сангхи России. Он провёл с осуждёнными участвующими в ведомственной программе социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, лекцию по проблеме пагубного употребления спиртных напитков и наркотических веществ.
- Священнослужитель рассказал осуждённым, что беды, с которыми сталкиваются многие люди, употребляя алкоголь и наркотики вызваны неудовлетворённым умом, полным привязанности. Именно привязанность не позволяет уму сдерживать свои желания, одурманенный ум не знает ни страха, ни стыда. В силах каждого человека осознать, что привязанность лишает счастья их самих и окружающих людей, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В завершении лама пожелал осуждённым, избавиться от зависимостей, найти в себе силу воли и начать шаги к избавлению от пагубных привычек ради светлого будущего.
В Бурятии лама пожелал осуждённым избавиться от зависимостей
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