Он обошёлся в 61 млн
Новый визитно-информационный центр открылся на острове Ольхон. С сегодняшнего дня, 14 июня, он начал свою работу с посетителями.
- В здании визит-центра можно будет по-настоящему прикоснуться к истории Байкала и Ольхона, услышать легенды острова и даже почувствовать силу байкальского ветра, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Как сообщается в сюжете «Вести-Иркутске», стоимость объекта составила почти 61 миллион рублей. Его удалось построить благодаря национальному проекту «Экология» федерального проекта «Сохранение озера Байкал».
Отмечается, что главная изюминка визитно-информационного центра в том, что экспонаты можно и даже нужно трогать руками. Экспозиция в визитном центре интерактивная, а местами - в формате 3D.
На Ольхоне для туристов открыли визит-центр
Общество, Фото:
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