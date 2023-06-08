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В Бурятии жара до +30 градусов

В Бурятии жара до +30 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике местами небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июня п республике переменная облачность, местами небольшой дождь, утром местами туман, днём возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +25,+30 местами +15,+20.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +26,+28.
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