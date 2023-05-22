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В Бурятии начнётся чемпионат по мотокроссу

В Бурятии начнётся чемпионат по мотокроссу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первый этап состоится уже на этой неделе

В Бурятии назвали даты проведения соревнований по мотоспорту. Так, чемпионат республики по мотокроссу пройдёт в 4 этапа. Первый состоится 28 мая в городе Кяхта. Второй – 12 июня в селе Нюки Кабанского района. Третий – 9 сентября в селе Эрхирик Заиграевского района. Четвёртый – 14 октября в посёлке Восточный города Улан-Удэ.

Первый этап чемпионата Бурятии по эндуро проведут 10 июня в Улан-Удэ, в посёлке Комушка. Второй состоится 2 сентября в Шаманских горах в Иволгинском районе. Третий – 7 октября там же, сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.

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Бурятия спорт чемпионат мотоспорт

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