Доуправлялись: В жилом доме в посёлке Бурятии начали разрушаться стены и крыша

А сотрудники местной УК закрывали на это глаза





Трёхэтажный многоквартирный дом в кабанском посёлке Селенгинск довели до разрухи. Организация, обслуживающая жилое здание, совсем не следила за его состоянием. В итоге стены начали разрушаться, но управляющая компания (УК) продолжала бездействовать.

















Сотрудники Госстройжилнадзора провели проверку и выяснили, что в оконном проёме в одном из подъездов оголилась арматура и нарушилась гидроизоляция межпанельного шва. А ещё они обнаружили сколы бетона на козырьке у входа, мусор на чердаке, кое-какие разрушения на крыше дома и протечку в подвале.Как выяснилось, «управляшка» не включила часть работ по текущему ремонту в договор, заключённый с собственниками. В Госстройжилнадзоре составили соответствующий протокол и выдали предписание об устранении нарушений.В УК, в свою очередь, признали, что межпанельные швы разрушаются, но сослались на то, что работы по их восстановлению не входят в содержание и обслуживание жилья.Однако в ведомстве пояснили: сделать это «управляшка» должна в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилфонда, утверждёнными постановлением Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 года. Поскольку капитальный ремонт крыши в трёхэтажке будет ещё нескоро, обслуживающая его организация обязана всё это время поддерживать кровлю в надлежащем состоянии.Мусор на чердаке уже убрали. Слуховые окна отремонтировали в ходе проверки, а всё остальное включили в план ремонта на 2023 год и согласовали с советом дома. Устранить недочёты должны до конца июня.- Управляющие организации должны понимать, что обязанности лицензиатов в сфере ЖКХ регулируются, в первую очередь, законом. Квалификационный экзамен, который проходят руководители УК, призван подтвердить эти знания. Тем, кому требуется освежить информацию, следует снова пройти тестирование. Жильцам домов должны обеспечить комфорт и безопасность, – отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.