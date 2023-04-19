Её устроят в парке имени Жанаева
В среду, 19 апреля, парк имени Д.Ж. Жанаева в микрорайоне Восточный закрыли на противоклещевую обработку. Об этом сообщили в дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
Несмотря на выпавший ночью снег, мероприятие решили не отменять. Накануне из-за непогоды обработку от клещей в этой зоне отдыха и Горсаду Улан-Удэ перенесли. Жителей бурятской столицы попросили отнестись к ситуации с пониманием и воздержаться от посещения парка. В четверг, 20 апреля, он заработает в обычном режиме.
В Улан-Удэ не стали вновь отменять акарицидную обработку из-за непогоды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейчас бойцы находятся в отпуске
Её устроят в парке имени Жанаева
Девушка прошла курсы профмастерства
На нём будут рисунки юных забайкальцев о Великой Отечественной войне
Школьники республики нарисуют рисунки о Великой Отечественной войне
На это брошены все силы коммунальщиков
В городе и его окрестностях сильная метель
В республике ожидается снег и ветер
В республике стартовал вокальный конкурс
Жители города смогут услышать оригинальные военные сводки Великой Отечественной
Также здесь состоятся чемпионат и первенство Сибири
Молебен состоится на родине двух Пандито Хамбо-лам
Победители получат чемпионские пояса
Будет отремонтирован фонтан, обустроены тротуарные дорожки и лестницы
Школьник посоревновались между собой в знании правил дорожного движения