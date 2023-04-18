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В двух парках Улан-Удэ отменили противоклещевую обработку

В двух парках Улан-Удэ отменили противоклещевую обработку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её решили перенести из-за непогоды

Погода в столице Бурятии ухудшилась, и из-за этого анонсированные ранее акарицидные обработки в парке имени Орешкова и Горсаду в Улан-Удэ отменили. Во вторник, 18 апреля, они будут  открыты для посещения, сообщили в городской администрации.

В столице республики от клещей собираются обработать несколько популярных зон отдыха. Накануне улан-удэнцам ограничили доступ в сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» и парк «Юбилейный». На очереди – имени Орешкова и Горсад, парки имени Жанаева (19-го), а также «Молодёжный» и «Кристальный» (в четверг, 20-го). Но, возможно, погода и тут внесёт свои коррективы.
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