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В Бурятии сократят зону контроля лесных пожаров

В Бурятии сократят зону контроля лесных пожаров
Общество, 
Более 800 млн рублей выделено на охрану лесов от пожаров

В Бурятии сократят зону контроля лесных пожаров. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов, вернувшись из командировки в Москву. На совещании в министерстве природных ресурсов с министром Александром Козловым обсудили по вопрос подготовки к пожароопасному сезону.

- Мы в этом году существенно сокращаем зону контроля. Зона контроля – это зона лесов, где мы пожары даже если видим – не тушим, поскольку до них сложно добраться. Такие зоны контроля у нас в республике были, они не сильно горели в прошлом году, но всё равно были. 11 пожаров, из них девять потушили. Но официальное сокращение зоны контроля позволяет запрашивать у минприроды дополнительное финансирование на авиалесоохрану, на патрулирование, на привлечение дополнительных человеческих ресурсов для того, чтобы обеспечивать, - пояснил Алексей Цыденов.

По его словам, такая мера позволит тщательнее контролировать более доступные территории, которые возможно тушить.

- Мы надеемся, что в целом защита леса с учётом таких решений вырастет. Министерство природных ресурсов предварительно подтвердило увеличение финансирования на все эти мероприятия. Движемся все вместе при поддержке министра на то, чтобы гореть меньше. Мы и так неплохо с этим боремся, но нет предела совершенству, будем двигаться дальше, - добавил глава республики.

На мероприятия по охране лесов от пожаров в республике выделено 803,9 млн рублей, из которых 761,4 млн рублей – из федерального бюджета.

- Мы не просим денег просто так. Тех денег, которые сегодня выделены – это на уровне прошлого года, чуть больше 700 млн рублей, этого достаточно. Но с учётом сокращения зоны контроля, если там будут возникать возгорания, мы будем тушить, на это выделяются дополнительные деньги, - сказал глава Бурятии. 
лесные пожары

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