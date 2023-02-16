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Проект москвича победил в конкурсе эскиза памятников участникам СВО в Чите

Проект москвича победил в конкурсе эскиза памятников участникам СВО в Чите
Общество, 
Итоги накануне подвела администрация города

В Чите завершился открытый конкурс на лучший эскизный проект мемориала «Героям специальной военной операции», который будет установлен в городе. На выбор жителям Читы было представлено пять проектов. Общественное голосование за лучший эскиз из них длилось до 12 февраля. Также голосовала и конкурсная комиссия. Но мнения не совпали.

- По результатам голосования конкурсной комиссии победителем признан проект архитектора Дениса Стритовича (Москва). По результатам общественного голосования победителем стал проект Дмитрия Баранова (Чита), - сообщает администрация города.

Таким образом, призовой фонд будет выплачен победителю общественного голосования. Но в жизнь воплотят проект, победивший в ходе голосования членов конкурсной комиссии.

Памятник появится на территории мемориального комплекса «Боевая и трудовая слава забайкальцев в годы Великой Отечественной войны».

 

памятник

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