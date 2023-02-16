Проект москвича победил в конкурсе эскиза памятников участникам СВО в Чите

Итоги накануне подвела администрация города
В Чите завершился открытый конкурс на лучший эскизный проект
мемориала «Героям специальной военной операции», который будет установлен в городе. На выбор жителям Читы было представлено пять проектов. Общественное голосование за лучший эскиз из них длилось до 12 февраля. Также голосовала и конкурсная комиссия. Но мнения не совпали.
- По результатам голосования конкурсной комиссии победителем признан проект архитектора Дениса Стритовича (Москва). По результатам общественного голосования победителем стал проект Дмитрия Баранова (Чита), - сообщает администрация города.
Таким образом, призовой фонд будет выплачен победителю общественного голосования. Но в жизнь воплотят проект, победивший в ходе голосования членов конкурсной комиссии.
Памятник появится на территории мемориального комплекса «Боевая и трудовая слава забайкальцев в годы Великой Отечественной войны».
Обладательница суперприза до этого никогда не летала на самолёте, а теперь отправится путешествовать
На их строительство планируют потратить более 400 млн рублей
Право на него имеют школьники, родители которых получают единое пособие
Коммунальщики взялись за уборку мусора и подсыпку дорог
Подземные толчки зафиксировали на севере республики
Машина отлично подходит для тяжёлых условий лесов Кабанского района
Военнослужащие отрабатывают контрольную стрельбу
Специалисты рассказали, как изменились цены в республике в январе
Мужчина подобрал раненую птицу на дороге
Мероприятие состоится 17 февраля
Ходить там стало опасно
Женщины в основном стремятся в Италию, а мужчины – в США
Также будет увеличена субсидия районам на содержание дорог
Они были адресованы папам, дедушкам и братьям
Снег выпал даже там, где его обычно не бывает