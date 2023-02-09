В Чите голосуют за проект мемориала Героям СВО

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Голосование завершится 12 февраля



Забайкальцев приглашают принять участие в голосовании за лучший проект мемориала героям СВО. Его планируются установить в Чите.



Для голосования представлены пять проектов, выбранных конкурсной комиссией. Каждый участник может выбрать только один проект из пяти представленных на голосование. Выбранные для общественного голосования проекты уже прошли отбор среди архитекторов, дизайнеров, художников и скульпторов.



Итоги голосования будут учтены конкурсной комиссией на финальном этапе подведения окончательных итогов конкурса. Эскиз, победивший в конкурсе, будет принят за основу при разработке проекта мемориального комплекса.



Проголосовать можно по ссылке на официальном сайте городского округа «Город Чита». Голосование продлится до 12 февраля до 23:59, сообщает пресс-служба администрации Читы.



Возрастное ограничение: 12+.

