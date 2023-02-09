В 2022 году более 12 тысяч маленьких улан-удэнцев получили место в детсадах
В прошлом году в Улан-Удэ более 12 тысяч детей получили место в детских садах.
- В 2022 году показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет» в Улан-Удэ впервые был выполнен на 100,2% при плане 98,35% от общего количества детей, стоящих на учёте в информационной системе, - сообщила администрация города.
В 2022 году были открыты здания пяти новых детских садов. А до конца текущего года завершится строительство ещё трёх детских садов на 620 мест в микрорайонах Мясокомбинат, Шишковка и ДНТ «Перспектива».
По словам председателя комитета по образованию Татьяны Митрофановой, очередь сократилась за счет открытия пяти новых детских садов (на 280 мест каждый) в 2022 году и охвата детей субсидированными частными дошкольными учреждениями.
На 31 декабря 2022 года в актуальной очереди находились всего 411 детей. Для сравнения: в 2021 году в актуальной очереди насчитывалось 2846 человек, в 2020 году - 5078 человек.
Ежемесячно в очередь встают от одной до 1,5 тысяч детей.
В Улан-Удэ очередь в детсады сократилась в семь раз
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там вновь заработало гинекологическое отделение
Его посмертно наградили орденом Мужества
В 2022 году более 12 тысяч маленьких улан-удэнцев получили место в детских садах
В республике продолжается ледостав
Местные жители пожаловались, что они справляют нужду прямо в водоём
На работу учёным потребовалось почти два года
Они заверили, что на озере не останется ни одной капли технических жидкостей
Это лаборатория физиологически активных веществ и фитоинжиниринга
Ранее бурятская певица со слезами на глазах рассказывала о стоимости аренды залов
«Ему не страшен ни ветер, ни снег», - говорят в мэрии
На эту проблему обратил внимание бизнесмен из Кижинги
Осуждённые получили ответы на многие вопросы
В столице республике проведут мастер-класс по бурятским обычаям
На ней покажут изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества
В Улан-Удэ днём до -14