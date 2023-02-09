В Улан-Удэ очередь в детсады сократилась в семь раз

В 2022 году более 12 тысяч маленьких улан-удэнцев получили место в детсадах



В прошлом году в Улан-Удэ более 12 тысяч детей получили место в детских садах.



- В 2022 году показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет» в Улан-Удэ впервые был выполнен на 100,2% при плане 98,35% от общего количества детей, стоящих на учёте в информационной системе, - сообщила администрация города.



В 2022 году были открыты здания пяти новых детских садов. А до конца текущего года завершится строительство ещё трёх детских садов на 620 мест в микрорайонах Мясокомбинат, Шишковка и ДНТ «Перспектива».



По словам председателя комитета по образованию Татьяны Митрофановой, очередь сократилась за счет открытия пяти новых детских садов (на 280 мест каждый) в 2022 году и охвата детей субсидированными частными дошкольными учреждениями.



На 31 декабря 2022 года в актуальной очереди находились всего 411 детей. Для сравнения: в 2021 году в актуальной очереди насчитывалось 2846 человек, в 2020 году - 5078 человек.



Ежемесячно в очередь встают от одной до 1,5 тысяч детей.





