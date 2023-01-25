Дня многих этот вид спорта оказался новым
Среди осуждённых отряда хозяйственного обслуживания улан-удэнского СИЗО-1 прошли соревнования по гиревому спорту и тяжёлой атлетике.
- Участники продемонстрировали свои физические способности, силу воли, и стремление к победе. Спортсменам необходимо было поднять гирю толчком в положении стоя, максимально возможное количество раз за две минуты, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
По словам организаторов, осуждённые с удовольствием приняли участие мероприятии, многие из которых попробовали себя в новой стезе.
В Улан-Удэ осуждённые потягали гири
Общество, Фото:
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