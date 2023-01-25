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В Улан-Удэ осуждённые потягали гири

В Улан-Удэ осуждённые потягали гири
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Дня многих этот вид спорта оказался новым

Среди осуждённых отряда хозяйственного обслуживания улан-удэнского СИЗО-1 прошли соревнования по гиревому спорту и тяжёлой атлетике.

- Участники продемонстрировали свои физические способности, силу воли, и стремление к победе. Спортсменам необходимо было поднять гирю толчком в положении стоя, максимально возможное количество раз за две минуты, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

По словам организаторов, осуждённые с удовольствием приняли участие мероприятии, многие из которых попробовали себя в новой стезе.

УФСИН гиревой спорт

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