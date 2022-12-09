В Бурятии нерадивой матери присудили 480 часов общественных работ

Женщина не хочет исправляться и ведёт асоциальный образ жизни



В Бурятии нерадивой матери за административные правонарушения присудили 480 часов общественных работ. 270 часов она уже отработала, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



39-летняя женщина в 2021 году была лишена родительских прав и по судебному приказу должна ежемесячно выплачивать 1/3 величины прожиточного минимума, установленного для детей. Однако ещё ни одной выплаты она не сделала. За это была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП и получила 100 часов общественных работ. Ещё 170 часов под контролем судебных приставов она отработала за жестокое обращение с детьми.



Должницу не раз направляли в центр занятости для того чтобы она устроилась на работу и начала выплачивать алименты. От шанса выправить ситуацию женщина отказывается и ведёт асоциальный образ жизни. За неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов, помимо административного наказания, гражданку уже привлекали к уголовной ответственности. Судом ей было назначено условное наказание. Если сельчанка и дальше продолжит уклоняться от выплаты алиментов, ей грозит повторное привлечение к уголовной ответственности и лишение свободы.



Справка:



За отказ платить алименты или частичную их неуплату грозит административная ответственность. За несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства - обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей.



За неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит ответственность уголовная — исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.





