Район Иркутской области оказался отрезанным от авиасообщения

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Для транспортного сообщения с посёлком Мама разработают временную схему авиасообщения



Для обеспечения транспортной доступности жителей Мамско-Чуйского района Иркутской области разрабатывается альтернативная схема доставки воздушным транспортом. Такое решение принято 7 декабря на совещании в правительстве области, посвящённом прекращению полётов самолётов в этот северный аэропорт. Участие в мероприятии приняли специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, Росавиации, государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации и авиакомпаний, выполнявших рейсы в аэропорт посёлка Мама.



По приказу Минтранса России, оператор аэродрома должен был предоставить в Росавиацию схемы выполнения взлёта и посадки самолётов типа Ан-24 и его модификации для публикации в центральном сборнике центра аэронавигационной информации, но выполнил эту работу с ошибками. В связи с этим с 1 декабря аэропорт не может принимать самолёты Ан-24 и Ан-26.



Во время совещания принято решение рекомендовать оператору аэродрома срочном порядке провести корректировку документации в соответствии с руководством лётной эксплуатации воздушного судна типа Ан-24 и направить её в Росавиацию. На время этой работы правительство Иркутской области разработает альтернативную схему авиасообщения через другие населённые пункты, например, Киренск или Бодайбо с дальнейшей доставкой пассажиров вертолётами.



– Коллегиально, вместе со специалистами Росавиации и государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации, в возникновении этой ситуации мы видим недоработку оператора аэропорта, которому передана в управление вся аэродромная инфраструктура, и который несёт ответственность за бесперебойное авиасообщение на вверенном ему имуществе. Когда мы оценим нанесённый ущерб, то примем меры реагирования с контрольно-надзорными органами. Издержки, которые, возможно, понесёт правительство Иркутской области, будут предъявлены лицам, которые допустили такую ситуацию, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.



Посёлок Мама – это центр Мамско-Чуйского района Иркутской области, труднодоступная территория, где основным видом транспортного сообщения является авиация. Продукты питания, технику и топливо доставляют летом на баржах по реке Витим, зимой – зимникам, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



