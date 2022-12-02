«Замерзают руки и ног совсем не чувствуешь», - жалуются люди
Жители Прибайкальского района Бурятии замерзают в рейсовом автобусе Турунтаево - Улан-Удэ. Люди жалуются, что по дороге у них замерзают руки и ноги. Судя по всему, в автобусе попросту не работает печка.
«Когда будет работать печка в автобусе рейс Турунтаево - Улан-Удэ, холодно невозможно. Зима же всё-таки, в автобусе очень холодно»,
«Хотела бы уточнить, когда решится проблема с автобусом номер 922, рейс Турунтаево - Улан-Удэ. Холодно, ездить невозможно, печка не работает, видимо, совсем, замерзают руки и ног совсем не чувствуешь. Когда уже будут приняты хоть какие-то меры?» - поинтересовались местные жители в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».
Когда в автобусе потеплеет, здесь не ответили. Но сообщили, куда можно обратиться с такими жалобами.
Жалобы на работу общественного транспорта принимаются на электронную почту: [email protected], либо на почтовый адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года 11 А.
- Все обращения фиксируются и отрабатываются с перевозчиком. По каждой поступившей жалобе проводится разбор. Если жалоба обоснована, то руководство маршрута применяет меры дисциплинарного взыскания к водителю - от предупреждения до увольнения с маршрута, - прокомментировали в министерстве транспорта Бурятии.
В Бурятии пассажиры мёрзнут в рейсовом автобусе
Общество, Фото:
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