В цехе дацана недавно приобрели новое оборудование
Цех по выделке кожи и меха, работающий при Иволгинском дацане, объявил приём шкур овец и коз для выделки. Также возможен вывоз шкур из районов Бурятии.
- В цехе недавно была произведена замена оборудования, с помощью мастеров из Технологического института Монголии изготовлены и установлены новые станки, которые ускоряют процесс выделки. С образцами работ можно ознакомиться при посещении кожмехцеха, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.
Оплата за шкуру по договорённости. С деталями можно ознакомиться на страницах дацана в соцсетях.
Иволгинский дацан начали принимать шкуры овец и коз
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мобильный интернет стал доступен жителям Малого Амалата
Жителей республики особенно волнует питание в школе у младшеклассников
Аэропорт с начала года принял почти полмиллиона пассажиров
«Нам довелось жить в непростое время», - сообщают в ведомстве
Заболеваемость идёт на убыль
Отличившиеся бойцы получили медали
Вакцинация позволяет избежать тяжёлого течения заболевания
Спектакль будут показывать три дня
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях партия «Единая Россия» открыла свои первые отделения
В Улан-Удэ до +5 градусов
В соревнованиях принимают участие команды из 9 российских городов
Учиться детёнышам помогают их родители
Принять участие могут школы и колледжи республики
С момента начала специальной военной операции более 90 детей перевели из одного детсада в другой
В республике пройдёт первая образовательная резиденция проекта