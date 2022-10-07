Иволгинский дацан начали принимать шкуры овец и коз

Общество, Фото: Иволгинский дацан

В цехе дацана недавно приобрели новое оборудование



Цех по выделке кожи и меха, работающий при Иволгинском дацане, объявил приём шкур овец и коз для выделки. Также возможен вывоз шкур из районов Бурятии.



- В цехе недавно была произведена замена оборудования, с помощью мастеров из Технологического института Монголии изготовлены и установлены новые станки, которые ускоряют процесс выделки. С образцами работ можно ознакомиться при посещении кожмехцеха, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.



Оплата за шкуру по договорённости. С деталями можно ознакомиться на страницах дацана в соцсетях.



