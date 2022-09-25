Желающих приглашают на презентацию проекта «Ржев 1942. Первый летний успех»

«Мы поставили перед собой задачу - воссоздать картину незаслуженно забытого сражения страшного лета 1942 года», - говорят историки
Желающих приглашают на презентацию книги и документального фильма «Ржев 1942. Первый летний успех». Мероприятие пройдёт в Москве.
Команда историков завершает работу над проектом и рада пригласить всех на презентацию его результатов. «Ржев 1942. Первый летний успех» — это совместный проект фонда «Я помню» и канала Tacticmedia (18+).
Книга создана командой ведущих военных историков. В оборот вводятся новые документы из российских и зарубежных архивов, созданы новые карты на основе документов обеих сторон; прослеживаются судьбы командиров частей и соединений.
Что касается фильма, то сценарий написан авторами документального сериала «Великая война» (18+). Это рассказ об исторических событиях через судьбы людей, здесь используются хроника, реконструкция и инфографика.
- Мы поставили перед собой задачу, опираясь на письменные свидетельства обеих сторон, воссоздать картину незаслуженно забытого сражения страшного лета 1942 года — летнего наступления на Ржев. Большие потери и невыполнение ключевой задачи — взятия города — на долгие годы оставили эту операцию фактически под негласным запретом на исследование. Но именно она сыграла огромную роль в срыве планов немецкого командования, приковав к себе значительные силы врага, расположенные на центральном участке фронта, и не дала перебросить ни одной дивизии на юг, где решалась судьба страны. Фактически это было единственное на тот момент успешное наступление на «летнего немца», - отмечают историки.
Презентация и премьерный показ фильма пройдут в Москве 23 октября в КЦ им. П. А. Астахова (ул. Люблинская 149).
На презентации выступят историки Алексей Исаев, Алексей Волков, Василий Карасев, Светлана Герасимова, Алексей Стаценко.
С приветственным словом к участникам обратятся министр культуры Москвы Александр Кибовский, генеральный директор НСПК Владимир Комлев, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский
После каждого выступления гости смогут задать свои вопросы.
Возрастное ограничение 18+
Желающих приглашают на презентацию проекта «Ржев 1942. Первый летний успех»
Общество, Фото:
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